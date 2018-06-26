В Москве на 90 году жизни скончался поэт Андрей Дементьев

Советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался на 90 году жизни в 1-й Градской больнице, сообщает «Интерфакс». По словам супруги литератора Анны Пугач, причиной смерти могла стать инфекция.

«Андрей Дмитриевич скончался сегодня в Москве после продолжительной болезни, какая-то была инфекция», – сказала Пугач, попросив журналистов «не копаться в мелочах».

Дементьев известен советской и российской публике по стихотворениям «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку», «Не смейте забывать учителей», «У меня от хамства нет защиты», «Быть стариками – непростая штука». Он же является автором песен «Яблоки на снегу», «Нет женщин нелюбимых», «Баллада о матери», «Аленушка», «Лебединая верность» и «Отчий дом».

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Дементьев родился в 1928 году в Твери. Начал литературную деятельность в 40-х годах, работая литературным сотрудником в местных газетах. В конце 1960-х переехал в Москву, где сотрудничал в издательстве «Молодая Гвардия» и журнале «Юность».

Позже Дементьев возглавил этот журнал, тираж издания в перестройку достигал рекордных 3,3 млн экземпляров. Поэт способствовал публикации произведений Виктора Астафьева, Василия Аксенова, Булата Окуджавы, Беллы Ахмадулиной, Юрия Полякова и Владимира Войновича.

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