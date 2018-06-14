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Умер Станислав Говорухин

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© Фото: Сергей Пятаков / РИА «Новости»

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Знаменитому актеру и режиссеру было 82 года.

Режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83 году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По словам политика, народный артист РФ умер в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни. Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память коллеги, занимавшего пост главы комитета по культуре.

Говорухин 13 июня был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы в крайне тяжелом состоянии. Перед Новым годом режиссеру удалили легкое. Полтора года назад врач Лео Бокерия заявлял, что проблемы со здоровьем артиста вызваны курением.

Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Окончил Казанский университет по специальности геолог. В 1959 году открыл в столице Татарстана одну из первых телестудий.

В 1961 году поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания начал работать на Одесской киностудии, затем в «Мосфильме». В качестве актера Станислав Сергеевич снялся почти в 30 картинах. Среди них «Асса», «Сукины дети», «Возвращение Баттерфляй» и другие.

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Режиссерские работы Говорухина – «Ворошиловский стрелок», «Десять негритят», «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Россия, которую мы потеряли», «Конец прекрасной эпохи» и другие известные фильмы.

В 1985 году актер начал заниматься политической деятельности. С 1993 года избирался в Госдуму всех созывов. В 2000 году был кандидатом на пост главы государства и набрал 0,44% голосов избирателей.

На президентских выборах 2012 года возглавлял предвыборный штаб действующего лидера Владимира Путина. В июне 2013 года стал одним из сопредседателей Общероссийского народного фронта.

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