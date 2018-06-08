Умер Игорь Лях, исполнивший роль Леньки в фильме «Любовь и голуби»

В Москве на 56 году жизни скончался заслуженный артист России Игорь Лях. Об этом сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.
«Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях... Игоречек, Ляшек, я тебя запомню таким. Светлая память», – написала Бравицкая в своем Facebook.
В разные годы артист в Малом театре, Центральном академическом театре Российской армии, Московском драматическом театре имени Ермоловой. Преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище.
Зрителям Лях известен по роли Леньки в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», лентам «Тариф новогодний», «Святое дело», «Елки-3».
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За заслуги в области искусства Лях был удостоен почетного звания заслуженного артиста Российской Федерации, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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За заслуги в области искусства Игорь Лях был удостоен почетного звания заслуженного артиста Российской Федерации (1997). Он также награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009).
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/kultura/5276683
За заслуги в области искусства Игорь Лях был удостоен почетного звания заслуженного артиста Российской Федерации (1997). Он также награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009).
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/kultura/5276683
Игорь Лях родился 16 августа 1962 года в Загорске (сейчас Сергиев Посад - прим. ТАСС). В 1983 году он окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, играл в Малом театре. Лях также играл в театре Российской армии, театре им. М.Н. Ермоловой.
В 1984 году Лях снялся в знаменитой советской комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби", где сыграл сына главных героев - Василия и Надежды - Леньку. Актер также сыграл Митрофана в фильме-спектакле "Недоросль" (1987) и клоуна Игоря в фильме-спектакле "Мой любимый клоун" (1987). В кино Лях исполнил главные роли в фильмах "Жил-был Шилов" (1987) и "Ха-би-ассы" (1990), снялся в фильмах "Заговор скурлатаев" (1993), "Святое дело" (2007), "Тариф новогодний" (2008), "Елки 3" (2013) и других.
С 2000 года Лях преподавал дисциплину "Мастерство актера" в Высшем театральном училище им. Щепкина. С 2009 года он был художественным руководителем курса и поставил спектакли "Земля обетованная" С. Моэма, "Сцены из московской жизни" ("Не все коту масленица") А.Н. Островского, "Дети Ванюшина" С. Найденова.
За заслуги в области искусства Игорь Лях был удостоен почетного звания заслуженного артиста Российской Федерации (1997). Он также награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009).
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/kultura/5276683