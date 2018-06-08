Умер Игорь Лях, исполнивший роль Леньки в фильме «Любовь и голуби»

В Москве на 56 году жизни скончался заслуженный артист России Игорь Лях. Об этом сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

«Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях... Игоречек, Ляшек, я тебя запомню таким. Светлая память», – написала Бравицкая в своем Facebook.

В разные годы артист в Малом театре, Центральном академическом театре Российской армии, Московском драматическом театре имени Ермоловой. Преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище.

Зрителям Лях известен по роли Леньки в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», лентам «Тариф новогодний», «Святое дело», «Елки-3».

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За заслуги в области искусства Лях был удостоен почетного звания заслуженного артиста Российской Федерации, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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За заслуги в области искусства Игорь Лях был удостоен почетного звания заслуженного артиста Российской Федерации (1997). Он также награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009).



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/kultura/5276683

За заслуги в области искусства Игорь Лях был удостоен почетного звания заслуженного артиста Российской Федерации (1997). Он также награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009).



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/kultura/5276683