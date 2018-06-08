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Роскомнадзор снял блокировку с 7 млн адресов

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© Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

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Часть разблокированных адресов принадлежит корпорациям Microsoft и Google.

Роскомнадзор снял блокировку с 7,1 млн IP-адресов, пострадавших из-за попыток заблокировать Telegram. Об этом сообщает Telegram-канал «Эшер II», отслеживающий выгрузку ведомства.

В частности, надзорное ведомство разблокировало часть адресов корпораций Microsoft и Google, крупные подсети сервисов Amazon и Online.net. Таким образом, количество адресов, находящихся в «черном списке», упало с 10,9 млн до 3,7 млн. Официальной информации Роскомнадзора о снятии блокировок пока нет.

Блокировка Telegram на территории России началась вечером 16 апреля. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, мессенджер продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жалуются на сбои в работе из-за действий Роскомнадзора.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений. В начале мая министр связи России Николай Никифоров заявил, что Viber может повторить судьбу Telegram, если не передаст ключи шифрования.

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