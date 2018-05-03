Министр связи Никифоров: Viber может повторить судьбу Telegram

Министр связи России Николай Никифоров заявил, что мессенджер Viber может повторить судьбу Telegram, если не будет подчиняться российскому законодательству. По его словам, если ФСБ не сможет получить ключи шифрования, то сервис ждет блокировка.

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ», – передает ТАСС слова Никифорова.

Глава Минкомсвязи добавил, что в случае неисполнения требований спецслужбы «они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение».

Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил немедленно ограничить доступ к Telegram на территории России. Блокировку разрешили начать до вступления решения в законную силу.

Роскомнадзор официально начал ограничивать доступ к сервису 16 апреля. Информацию об интернет-ресурсах Telegram Messenger Limited Liability Partnership направили операторам связи и провайдерам.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Позднее Дуров заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи.

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