  • 29 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 00:05 62.3037  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 00:05 72.4333  
Нефть($) 28.05.2018 75.46 1.05
Нефть(p) 28.05.2018 4732.46 +29.66

Роскомнадзор пригрозил «нарушить функционирование» App Store из-за Telegram

Автор:


© Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

Темы дня

Ведомство требует от Apple удалить приложение запрещенного в РФ мессенджера.

Роскомнадзор пригрозил компании Apple ограничить доступ к онлайн-магазину приложений App Store, если из него не уберут мессенджер Telegram. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Власти требуют не только «прекратить распространение» приложение Telegram на территории РФ, но и запретить рассылки его сервисных push-уведомлений для российских пользователей.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», – добавили в Роскомнадзоре.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил немедленно ограничить доступ к Telegram на территории России. Блокировку разрешили начать до вступления решения в законную силу. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля, несмотря на это, сервис продолжает работать при помощи собственных методов обхода ограничений.

Читайте также:

Свобода слова: как обойти блокировку Telegram

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что продолжает пользоваться Telegram. Он сказал, что ему запросто можно написать в мессенджере. Позднее Жаров добавил, что последние теракты в России координировались при помощи Telegram.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 небанальных смотровых площадок Петербурга

    Красоту города на Неве лучше всего рассматривать с высоты. «Санкт-Петербург.ру» выбрал классные, но оригинальные смотровые площадки, откуда можно увидеть Петербург под новым углом.

    читать далее →

    Культура пития: бары и кафе Петербурга с лекциями и выставками

    Северная столица славится многочисленными барами, однако в них можно не только развлекаться, но и просвещаться. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах, где можно выпить и узнать что-то новое.

    читать далее →

    Лето близко: где в Петербурге попробовать необычное мороженое

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать не только обычные виды десерта, но и гречневое мороженое, замороженное жидким азотом или даже жареное.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
    23.05.18
    МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram