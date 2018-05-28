Роскомнадзор пригрозил «нарушить функционирование» App Store из-за Telegram

Роскомнадзор пригрозил компании Apple ограничить доступ к онлайн-магазину приложений App Store, если из него не уберут мессенджер Telegram. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Власти требуют не только «прекратить распространение» приложение Telegram на территории РФ, но и запретить рассылки его сервисных push-уведомлений для российских пользователей.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», – добавили в Роскомнадзоре.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил немедленно ограничить доступ к Telegram на территории России. Блокировку разрешили начать до вступления решения в законную силу. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля, несмотря на это, сервис продолжает работать при помощи собственных методов обхода ограничений.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что продолжает пользоваться Telegram. Он сказал, что ему запросто можно написать в мессенджере. Позднее Жаров добавил, что последние теракты в России координировались при помощи Telegram.

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