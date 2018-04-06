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В Петербурге прошли пикеты против закрытия генконсульства США

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© Фото: Галина Артеменко / MR7

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Представители движений «Открытая Россия» и «Весна» вышли на Невский проспект с плакатами.

В Северной столице прошли пикеты против закрытия генконсульств США. Представители движений «Открытая Россия» и «Весна» вышли на Невский проспект с плакатами.

По словам активистов, российские чиновники ведут двойную игру, заявляя, что Россия проживет без дружеских отношений со странами Запада. Однако представители власти забывают, что у них есть активы или недвижимость в развитых странах.

Прохожие по-разному реагировали на плакаты активистов, однако многие даже не знали, что консульства закрыли. Практически сразу же после начала акции к протестующим подошли сотрудники полиции, которые начали проверять документы.

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 В конце марта глава МИД России Сергей Лавров объявил о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона. Россия выслала из страны 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге. Здание американского генконсульства в Петербурге закрыли.

Ранее США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Экс-разведчик и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании 4 марта. Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой. Россия ответила симметрично. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин, однако никаких доказательств не предоставил.

 

 

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