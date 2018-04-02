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Петербуржцы получили смс-сообщения об отмене записи в генконсульство США

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© Фото: Сергей Коньков / ТАСС

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Речь идет о гражданах, претендовавших на упрощенную процедуру получения визы.

Петербуржцы, записанные на подачу документов в генконсульство США, получили смс-сообщения об отмене записи. Речь идет о гражданах, претендовавших на упрощенную процедуру получения визы. Теперь им придется заново записываться на прием в дипломатическую миссию. 

«Ваша запись на интервью в Петербурге была отменена. Дальнейшая информация будет опубликована на сайте www.ustraveldocs.com», – говорится в сообщении.

В пятницу, 30 марта, глава МИД России Сергей Лавров объявил о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона. Россия высылает 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге. Им надлежит покинуть страну до 5 апреля. Здание американского генконсульства в Петербурге закрыли 31 марта. После отъезда американские дипломаты оставили записку с просьбой полить цветы тем, кто придет в здание после их отъезда.

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Русская рулетка: как отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля

Ранее, 26 марта, США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Сейчас Москва планирует подать иск для возвращения дипломатической собственности в США, сообщают «Известия». По словам собеседника издания, подача иска на фоне дипломатического конфликта с рядом западных стран – возможность для американского правосудия «доказать свою независимость и политическую непредвзятость».

Экс-разведчик и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании 4 марта. Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой. Россия ответила симметрично. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин.

Теперь Великобритания замораживает все запланированные контакты с Россией на высшем уровне. Уже известно, что члены королевской семьи и британское правительство в знак протеста не поедут на чемпионат мира по футболу в России в июне этого года.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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