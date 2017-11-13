Два петербуржца выпили коктейль с кровью в поддержку ЛГБТ и людей с ВИЧ

ВИЧ-положительный ЛГБТ-активист Борис Конаков и художник Цианид Злой выпили свою кровь в поддержку ЛГБТ и людей с ВИЧ. Акция прошла накануне на Марсовом поле.

Участники акции шприцами взяли друг у друга кровь, смешали ее и разбавили водкой. После они выпили напиток на брудершафт.

Активисты выпили «"Кровавой Мэри" за здоровье Максима Лапунова и всех выживших, столетие революции, день рождения ип Бориса Конакова, солидарность трудящихся и тунеядцев, ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных, тех, кто пьет кровь, и тех, у кого пьют кровь», - передает RTVi.

В августе в Петербурге умерла 10-летняя девочка с ВИЧ. Ее родители придерживались «ВИЧ-диссидентства» и отказались лечить ребенка.