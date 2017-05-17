Около 200 человек собралось на ЛГБТ-акции в Петербурге (ФОТО 18+)

В среду, 17 мая, на Марсовом поле состоялась акция «Радужный флешмоб», приуроченная к Международному дню противостояния гомофобии, бифобии и трансфобии в обществах.

По оценкам присутствовавших, акция собрала 150-200 человек, которые пришли на нее с разноцветными воздушными шарами, наполненными гелием. Петербуржских представителей ЛГБТ поддержала журналистка Елена Костюченко из «Новой газеты», которая приехала на акцию из Москвы, чтобы выступить перед присутствовавшими.



Фото: lady_zayika / Instagram

Также на Марсовом поле выступила ВИЧ-активистка Мария Годлевская, которая призвала людей с этим диагнозом выходить из тени.

«Я живу с ВИЧ 17 лет. Родила здорового сына. Он любит меня. Любит меня любой»,- заявила активистка, призвав всех присутствовавших предохраняться и ответственно подходить к своему здоровью.

После всех речей и под бой барабанов участники акции запустили в небо воздушные шары.

На акцию традиционно пришли противники ЛГБТ, которые пытались песнями заглушить их речи. Словесные перепалки не переросли в насилие – на Марсовом поле присутствовали полицейские.

Фото: bob_dima, chloe_queen42 / instagram, vk.com/comingoutspb

Ранее, 2 мая, активисты ЛГБТ-группы «Выход» подали заявку на проведение мероприятия в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Петербурга. Комитет сообщил, что в этот день все Марсово занято спортивно-массовым мероприятием – «в программе мероприятия выступления танцевальных коллективов, проведение конкурсов, а также мастер-классов по футболу и волейболу, будет использоваться музыкальное сопровождение».