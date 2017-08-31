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СК проверит смерть дочери священника с ВИЧ, которую отказались лечить родители

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© Фото: Сергей Венявский / РИА «Новости»

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Ей не стали давать таблетки из-за религиозных убеждений.

Следственный комитет по Петербургу проверит смерть 10-летней девочки с ВИЧ, которую отказались лечить родители. Она умерла 26 августа в реанимации Детской городской больницы №5.

Приемной дочери священника Петербургской епархии был поставлен диагноз "терминальная стадия СПИДа", однако он не стал давать ей таблетки из-за религиозных убеждений.

СК займется изъятием медицинских документов, кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, где выяснят точную причину смерти и правильность назначенного и проводимого лечения.

"Также будет дана оценка действиям медицинских работников и лиц, в должностные обязанности которых входит профилактика преступлений против несовершеннолетних. Ход доследственной проверки находится на особом контроле у руководства СК по Петербургу", - рассказали в ведомстве.

Приемные родители, зная о болезни, придерживались "ВИЧ-диссидентства", то есть полагали, что такой инфекции не существует, ее якобы придумали фармкомпании, пишет "Фонтанка.ру". ВИЧ у девочки обнаружили, когда ей было всего семь месяцев. Для того, чтобы ребенок получил необходимое лечение и терапию, врачи и детский уполномоченный вынуждены были обратиться в суд.

Около года назад ребенка смогли поместить в больницу, однако было уже поздно. "У других родителей ребенок жил бы и жил", - цитирует "Доктор Питер" главного специалиста Минздрава по ВИЧ/СПИД Евгения Воронина.

"Только в России от ВИЧ/СПИДа умирают дети, потому что их не хотят лечить родители. Я сейчас обратился к уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой с просьбой об изменении законодательства. Ни в одной стране мира не попустительствуют родителям, отказывающимся лечить ребенка, его сразу изымают из такой семьи и срочно назначают АРВТ. Тем самым не просто спасают его, а создают условия для возвращения в обычную, нормальную жизнь", - также добавил Евгений Воронин.

В РПЦ заявили, что к теме ВИЧ Церковь относится трезво и отрицает "СПИД-диссидентство". "Это не религиозное явление: ему подвержены как верующие, так и не верующие, в том числе и медицинские работники. Церковь благословляет людей, больных СПИДом, на лечение", – отметил руководитель сектора окормления ВИЧ-инфицированных людей Петербургской епархии протоиерей Максим Плетнев.

Позиция РПЦ, подчеркнул он, сводится к тому, что к любой болезни необходимо подходить с двух сторон - духовной и физической. "Мы отрицательно относимся к тем, кто противодействует медицине. Что касается смерти ребенка, то это огромная трагедия, а не "горячая новость", - резюмировал священник.

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