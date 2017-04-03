Милонов призвал вымыть мост Кадырова шампунем после ЛГБТ-акции

Накануне, 2 апреля, ЛГБТ-активист Борис Конаков приковал себя наручниками к мосту Кадырова, чтобы выразить свой протест к возможным задержаниям и убийствам гомосексуалов в Чечне. В ответ на это депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вымыть мост с шампунем.

«Теперь придется мост имени Ахмата Кадырова с шампунем мыть после этого спидозного. По многим нравственным общественным вопросам Чеченская Республика демонстрирует безусловный образец для всех регионов России», - написал на своей странице в Facebook парламентарий.

Данид Френкель / Facebook

«Мне, конечно, приятно, что Милонов не оставляет без внимания активность ЛГБТ-движения и мою активность в частности. О его активности мы такого сказать не можем, - рассказал «Санкт-Петербург.ру» Конаков.

По его мнению, такое заявление оскорбительно, не только для него лично, но и для всех людей, живущих с ВИЧ. «Не знаю, был ли он в курсе или нет о моем ВИЧ-статусе – это его не оправдывает в любом случае. При этом он ведь даже оскорблять не умеет, путает ВИЧ и СПИД. К тому же он показал абсолютную безграмотность, призывая мыть шампунем мост - ВИЧ не передается через прикосновения. Когда депутат Госдумы показывает такое незнание в элементарных вопросах здравоохранения, то это лишь говорит о его уровне компетентности», - добавил активист, который уже несколько месяцев живет с открытым ВИЧ-статусом.

По словам Конакова, комментарию депутата будет дана правовая оценка, которая может быть отражена в исковом заявлении.

Во время своей акции он напомнил о материале в «Новой газете», в котором говорилось, что в Чечне задержано больше сотни мужчин за гомосексуальность, а минимум троих уже нет в живых. Позже правозащитница из СПЧ от региона высказалась, что не стала бы даже рассматривать заявки о преступлениях на почве гомофобии, а пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова подчеркнул, что «если бы в Чечне были геи, они бы отправились туда, откуда не возвращаются».

По мнению активиста, своим постом в Facebook Милонов лишь подтвердил правдивость информации о задержаниях и убийствах в Чечне и показал свое отношение к этому.

Накануне, 2 апреля, против предполагаемых задержаниий в Чечне на Марсово поле вышли представители ЛГБТ-движения «Выход». Участники акции стояли с плакатами «Защита от убийств – всем это нужно», «Свобода собраний – нам тоже можно!». Несмотря на то, что акция была не согласована, задержания не последовали.