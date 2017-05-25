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Прокуратура проверяет законность издания книги администратора «групп смерти»

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© Фото: РИА «Новости»

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Сборник рассказов находящегося под следствием Филиппа Будейкина «Разбуди меня в 4.20» выпущен в апреле этого года.

Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту выпуска сборника рассказов Филиппа Будейкина «Разбуди меня в 4.20» на предмет исполнения законодательства о защите детей от информации, наносящей вред их духовному и нравственному развитию. Об этом «Санкт-Петербург.ру» сообщила старший помощник прокурора Петербурга по связям со СМИ Юлиана Алексеева.

Сборник рассказов Филиппа Будейкина, пишущего под псевдонимом Филипп Лис, был выпущен в середине апреля издательством «Издательские решения». В анонсирующей книгу статье Филипп Будейкин назван «музыкантом и психологом, долгое время работавшим с подростками», а его произведения, «рассказывающие о потустороннем опыте подростков», – «жизнеутверждающими».

«Группа друзей Будейкина рассчитывает, что знакомство с творчеством философа и гуманиста Филиппа Будейкина разрушит негативный образ, созданный недобросовестными СМИ – образ наркомана, сумасшедшего и чуть ли не убийцы. Также мы рассчитываем, что знакомство с настоящим Будейкиным и его душой повлияет на вынесение приговора, и он будет оправдательным», — сообщается в пресс-релизе по факту выхода книги.

Филипп Будейкин, известный в сети под псевдонимом Филипп Лис, является создателем так называемых групп смерти в социальной сети «ВКонтакте». Молодой человек был задержан 15 ноября в подмосковном Солнечногорске по подозрению в доведении подростков до суицида, а позднее доставлен в Петербург, где ему провели психиатрическую экспертизу и, признав вменяемым, предъявили обвинение по статье «доведение до самоубийства в форме подстрекательства». По данным следствия, Будейкин причастен к гибели 15 детей.

Еще одного уголовное дело в отношении администратора «групп смерти» намерен возбудить Следственный комитет Астрахани. Там в мае 2016 года 15-летняя школьница, участник «группы смерти», приняла решение покончить жизнь самоубийством. Оперативники ФСБ Астрахани, узнавшие об этом, пришли к ней домой буквально за несколько часов до запланированного поступка. Девушка рассказала, что Будейкин уговаривал ее покончить с собой, что подтверждается перепиской на ее компьютере. В случае возбуждения нового дела его материалы будут переданы в СК Петербурга для приобщения к ранее возбужденному. 

Под следствием Будейкин долгое время не признавал своей вины, однако на последнем заседании в мае признал вину в создании «групп смерти» и против продления меры не возражал - до 20 августа Будейкин будет находиться под стражей. За несколько дней до задержания молодой человек дал интервью «Санкт-Петербург.ру», в котором под диктофонную запись фактически признался во всем, а также пояснил мотивы своих поступков. 

Кроме того, детали следствия раскрыл «Санкт-Петербург.ру» следователь по делу Будейкина Антон Брейдо. 

Информация из книги Будейкина, по словам Брейдо, в материалах уголовного дела использована не будет. «Мы работаем с показаниями и фактами, а в книге может содержаться художественный вымысел, поэтому приобщать ее к материалам уголовного дела мы не будем», — сообщил руководитель первого следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел.

Количество детских самоубийств в России в 2016 году резко возросло – на 57%. Одной из причин роста в аппарате уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой называют именно появление «групп смерти».

По данным Роскомнадзора, с января 2017 года на «горячую линию» единого реестра запрещенной информации поступило более семи тыс. сообщений о «группах смерти». При этом ссылок, которые действительно содержат подобный контент, оказалось чуть более пяти тыс., 92% незаконных страниц уже заблокировано.

Социальная сеть «ВКонтакте» в связи с широким общественным резонансом в феврале текущего года ввела возможность пожаловаться на записи и комментарии с призывами к суициду. 

На государственном уровне со склонением подростков к суициду намерены бороться с помощью нового закона. Законопроект об ужесточении уголовной ответственности – до 12 лет - за доведение несовершеннолетних до самоубийства уже одобрен Госдумой в первом чтении.

 

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