Госдума одобрила в первом чтении законопроект Яровой о «группах смерти»

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за склонение к самоубийству. За документ проголосовали 425 депутатов, против не высказался никто, сообщает «Медуза».

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Новый закон о «группах смерти» внесла депутат Ирина Яровая. Она предложила дополнить уголовный кодекс тремя новыми статьями: о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству; о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.

В пояснительной записке Яровая указывает, что законопроект направлен против администраторов так называемых «групп смерти» - сетевых сообществ, которые якобы способствуют подростковым самоубийствам.

В ноябре 2016 года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из «групп смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье «доведение до самоубийства в форме подстрекательства». Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей, его уже признали вменяемым. По решению Октябрьского районного суда Петербурга Филипп Будейкин останется под стражей до 15 мая.