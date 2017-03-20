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"Группы смерти" стали причиной роста числа детских суицидов на 60%

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© Фото: k-istine.ru

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С января 2017 года на "горячую линию" Роскомнадзора поступило более семи тыс. сообщений с информацией о "группах смерти".

"Группы смерти" являются одной из основных причин роста количества детских самоубийств почти на 60% в 2016 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову.

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"С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение "групп смерти" в соцсетях", - сказала Кузнецова в ходе совещания "О профилактике суицидов среди несовершеннолетних".

По ее словам, в сфере борьбы со сложившейся ситуацией существует немало проблем. "По нашим данным в 2016 учебном году 47% школ в РФ не имели в своем штате педагогов-психологов", - сказала Кузнецова, отметив, что сейчас эта проблема решается.

Детский омбудсмен также подчеркнула, что для решения проблемы необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, совершенствовать методическое обеспечение и повышать доступность помощи специалистов.

По данным Роскомнадзора, с января 2017 года на "горячую линию" единого реестра запрещенной информации поступило более семи тыс. сообщений с информацией о "группах смерти". При этом ссылок, которые действительно содержат подобный контент, оказалось чуть более пяти тыс., 92% незаконных страниц уже заблокировано.

Чиновники также отметили, за весь прошлый год сообщений о "группах смерти" поступило примерно 12 тыс. Работа идет в социальных сетях Mail.ru Group - "ВКонтакте", "Одноклассники" и "МойМир", а также с зарубежными соцсетями – Instagram, Facebook и Twitter.

В ноябре 2016 года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из "групп смерти" "ВКонтакте" Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье "доведение до самоубийства в форме подстрекательства". Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей, его уже признали вменяемым. По решению Октябрьского районного суда Петербурга Филипп Будейкин останется под стражей до 15 мая. При этом он сообщил, что собирается отказаться от услуг адвоката.

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