Пользователи «ВКонтакте» смогут пожаловаться на призывы к суициду

В социальной сети «ВКонтакте» появился новый пункт для жалоб на записи и комментарии с призывами к суициду, сообщает TJ.

Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников рассказал что нововведение появилось 27 февраля для «более эффективной обработки поступающих жалоб пользователей».

В данный момент пожаловаться на призывы к суициду можно только в ПК-версии или в мобильном браузере. В ближайшем будущем новый пункт появится в приложениях на iOS и Android.

При этом «ВКонтакте» не будет публиковать статистику жалоб.

В ноябре прошлого года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из «групп смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье "доведение до самоубийства в форме подстрекательства". Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей.

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Под следствием Будейкин своей вины не признавал, но за день до задержания под диктофонную запись фактически признался во всем в интервью «Санкт-Петербург.ру».

Позже, 19 декабря, был отправлен на обследование в одну из психиатрических больниц Петербурга. Там жителя Московской области проверяют на вменяемость. Спустя месяц арестованный был признан вменяемым.

При этом, по информации СМИ, арестованный получает сотни электронных писем, отправленных через интернет-сервис УФСИН. Большая часть посланий приходит от девушек и носит сочувствующий характер. В основном пишут совершеннолетние девушки.