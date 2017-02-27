  • 28 Февраль 2017
USD 28.02.2017 57.9371 +0.4609
USD ММВБ 00:17 58.04380  
EUR 28.02.2017 61.2569 +0.8034
EUR ММВБ 00:17 61.4710  
Нефть($) 28.02.2017 56.44 0.02
Нефть(p) 28.02.2017 3269.97 +27.16

Пользователи «ВКонтакте» смогут пожаловаться на призывы к суициду

Автор:


© Фото: РИА Новости

Темы дня

Социальная сеть добавила новый пункт для жалоб на записи и комментарии.

В социальной сети «ВКонтакте» появился новый пункт для жалоб на записи и комментарии с призывами к суициду, сообщает TJ.

Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников рассказал что нововведение появилось 27 февраля для «более эффективной обработки поступающих жалоб пользователей».

В данный момент пожаловаться на призывы к суициду можно только в ПК-версии или в мобильном браузере. В ближайшем будущем новый пункт появится в приложениях на iOS и Android.

При этом «ВКонтакте» не будет публиковать статистику жалоб.

В ноябре прошлого года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из «групп смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье "доведение до самоубийства в форме подстрекательства". Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей.

Читать также:

В Петербурге 15-летний школьник из «группы смерти» попал в реанимацию

 

Под следствием Будейкин своей вины не признавал, но за день до задержания под диктофонную запись фактически признался во всем в интервью «Санкт-Петербург.ру». 

Позже, 19 декабря, был отправлен на обследование в одну из психиатрических больниц Петербурга. Там жителя Московской области проверяют на вменяемость. Спустя месяц арестованный был признан вменяемым. 

При этом, по информации СМИ, арестованный получает сотни электронных писем, отправленных через интернет-сервис УФСИН. Большая часть посланий приходит от девушек и носит сочувствующий характер. В основном пишут совершеннолетние девушки.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    "Оскар-2017": прогнозы и скандалы

    До вручения наград американской киноакадемии остаются считанные дни. "Санкт-Петербург.ру" рассказывает, на кого ставят букмекеры, кто может стать звездой вечера и какие скандалы имеют все шансы затмить сияние статуэток.

    читать далее →

    Масленица - 2017: лучшие места в Петербурге для провода зимы

    Ярмарки, прыжки через костры, хороводы, катания с горок, концерты и, конечно же, сжигание чучела. «Санкт-Петербург.ру» собрал различные городские площадки, где с размахом и весельем будет праздноваться Масленица.

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Трудности перевода: кто дублирует звезд и что остается за кадром

    Чьими голосами в России говорят Бенедикт Камбербетч, Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо, чем актер дубляжа должен быть похож на свой голливудский прототип и как озвучивают любовные сцены.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов
    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки
    20.02.17
    WestComp поможет выбрать отличное оборудование и существенно сэкономить
    20.02.17
    Рассрочка от застройщика: преимущества и подводные камни
    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm