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В отношении создателя «групп смерти» Будейкина возбудят еще одно уголовное дело

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© Фото: ТАСС

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Молодого человека подозревают в доведении до самоубийства 15-летней школьницы из Астрахани.

Следственный комитет Астрахани принял решение возбудить уголовное дело по доведению до самоубийства в отношении уже арестованного в Петербурге за аналогичное преступление создателя «группы смерти» Филиппа Будейкина.

СК Астрахани должен возбудить уголовное дело по части четвертой статьи 33 УК (подстрекательство) и статьи 110 УК (доведение до самоубийства) в отношении 21-летнего Филиппа Будейкина, передает «Фонтанка».

Первое уголовное дело по аналогичным статьям уголовного кодекса было возбуждено Следственным комитетом Петербурга 20 мая 2016 года.

Если при аресте Будейкина правоохранительные органы говорили о большом числе пострадавших несовершеннолетних, то на сей день в СК Петербурга расследуется лишь один эпизод по факту доведения до самоубийства 15-летней школьницы из Тобольска.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», несмотря на информацию о 15 жертвах и пяти пострадавших, Будейкин может получить лишь условный срок. 

В мае 2016 года в Астрахани, как и в Тобольске, 15-летняя школьница, участник «группы смерти», приняла решение покончить жизнь самоубийством. Оперативники ФСБ Астрахани, узнавшие об этом, пришли к ней домой буквально за несколько часов до запланированного поступка, сообщает издание.

Позже несовершеннолетняя рассказала, как Будейкин уговаривал ее покончить с собой, что подтверждается перепиской на ее компьютере.

По информации «Фонтанки», после возбуждения нового дела его материалы будут переданы в Следственный комитет Петербурга для приобщения к ранее возбужденному.

Под следствием Будейкин своей вины не признает, но за день до задержания под диктофонную запись фактически признался во всем в интервью «Санкт-Петербург.ру». Позже, 19 декабря, он был отправлен на обследование в одну из психиатрических больниц Петербурга. Там жителя Московской области проверяют на вменяемость. Спустя месяц арестованный был признан вменяемым. 

При этом, по информации СМИ, арестованный получает сотни электронных писем, отправленных через интернет-сервис УФСИН. Большая часть посланий приходит от девушек и носит сочувствующий характер. В основном пишут совершеннолетние девушки.

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