Шнуров написал стих запрету российским мужчинам посещать Украину

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стих, в котором прокомментировал запрет Украины на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Стихотворение музыкант опубликовал на своей странице Instagram в пятницу, 30 ноября.

В нем Шнуров пошутил, что теперь в Киев будет попасть так же сложно, как на Парнас. Он пообещал, что обязательно приедет на Украину, но только когда ему будет уже за шестьдесят, чтобы не не стать нарушителем.

«Дорогие мои, киевляне, // К вам попасть сложно, как на Парнас, // Но взаимное наше влиянье // Никуда не исчезнет от нас», – написал музыкант.

Шнуров отметил, что притяжение двух народов будет «упруго», и в 2100 году люди будут слушать песни Веры Брежневой, Светланы Лободы и друг друга.

«Это будет не в эту, не в среду, // На границе замочки висят. // Я к вам как-нибудь точно приеду, // Когда будет мне за шестьдесят», – добавил Шнуров.

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Пользователи новое стихотворение оценили. Некоторые украинцы написали в комментариях, что уважают мнение музыканта и будут только рады его приезду.

Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко объявил, что решение об ограничении въезда было принято для того, чтобы Россия не смогла сформировать на Украине отряды частных армий, которые «фактически являются представителями российских вооруженных сил». Ограничение на въезд действует на время введения в Украине военного положения, которое действует до конца декабря.

Причиной введения военного положения послужил произошедший 25 ноября инцидент, когда управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины, которые нарушили российские границы в Черном море.

Путин назвал ситуацию в Керченском проливе провокацией со стороны Порошенко перед выборами, напомнив, что в сентябре 2018 года караван украинских кораблей спокойно прошел под Керченским мостом, поскольку исполнил договоренности: предоставили информацию о проходе и заказали услуги лоцмана.