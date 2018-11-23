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«Зачем мне это?»: Шнуров рассказал, почему не выступает на Украине

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© Фото: vk.com/leningrad_top

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Певец не согласился с теми, кто призывает в тяжелое время поддерживать связи с соседней страной и «не поддаваться политическим ветрам».

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров дал большое интервью журналу «Россия в глобальной политике». В нем он затронул вопрос отношений с Украиной и рассказал, почему не выступает там с гастролями.

Музыкант отметил, что не ощущает какого-то принципиально изменения отношения к России и русским за рубежом на бытовом уровне: «На бытовом уровне не чувствую. Они как относились хорошо к группе “Ленинград”, так хорошо и относятся. Представление о том, что мы приехали из империи зла, до меня не докатывается, но я и не такого уровня, наверное».

На вопрос, ездит ли он сейчас на Украину, Шнуров ответил: «Нет. А зачем?»

Певец не согласился с теми, кто призывает в тяжелое время поддерживать связи с соседней страной и «не поддаваться политическим ветрам».

«Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?» – сказал Шнуров.

В 2017 году Сергей Шнуров попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за выступления группы в Севастополе в 2016 году. Сам музыкант заявил, что «не привык ломиться в закрытую дверь» и спокойно отнесется к тому, что его могут не пустить на Украину.

 

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