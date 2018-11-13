В Петербурге в бывшем здании генконсульства Великобритании хотят открыть школу

В здании генерального консульства Великобритании в Петербурге, прекратившего деятельность 1 августа 2018 года, могут разместить образовательное учреждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет имущественных отношений Петербурга.

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«В перспективе здание будут использовать под городские нужды. В частности, прорабатывается вопрос о размещении по этому адресу образовательного учреждения», – передает информагентство слова представителей комитета.

Сейчас здание находится в ведении ГУП «Инпредсервис», подведомственного комитету по внешним связям. В ближайшее время здание планируют изъять и передать другому ведомству. Строение будут использовать под городские нужды. Сроки оформления документов не уточняются.

О закрытии генконсульства Великобритании в Петербурге стало известно в марте 2018 года, когда 23 российских дипломатов выслали из Великобритании в связи с отравлением Скрипалей.