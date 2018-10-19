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Картина дня: взрыв в Гатчине, пожар в здании «Ростелекома» и отказ суда выпускать Кокорина

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© Фото: пресс-служба МЧС

Темы дня

Где произошел взрыв в Гатчине, сколько тушили пожар в здании «Ростелекома» и под каким предлогом из СИЗО хотел выйти Кокорин

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стал взрыв на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине. Первыми об этом написали «Невские новости» (16:45), «47news» (16:50) и «АБН» (16:55).

В Гатчине в 16:35 на заводе пиротехники «Авангард» произошел взрыв. Погибло два человека, еще двух человек удалось достать из-под завалов. Одного работника завода ищут спасатели.

В результате взрыва частично обрушились несколько этажей завода и загорелись три припаркованных автомобиля. Была повреждена контактная сеть ЖД и на 26 минут задержался пригородный поезд №6674.

По словам свидетелей происшествия, взрывная волна ощущалась на расстоянии нескольких километров от места инцидента.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал пожар здания «Ростелекома» в центре Петербурга. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» и «Фонтанка» (10:40), а также «АБН» (10:50).

В центре Северной столицы около 10:15 загорелось здание «Ростелекома». Остановить распространение огня удалось в 10:32, еще через 20 минут его потушили.

Возгорание началось на пятом, последнем этаже здания. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В тушении участвовали десять расчетов МЧС. Сотрудников «Ростелекома» эвакуировали из здания.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стал отказ Мосгорсуда выпускать Кирилла Кокорина. Оперативнее всех об этом сообщили «Мой район» (12:55), «Фонтанка» (13:50) и «Мойка78» (14:00).

В пятницу, 19 октября, Мосгорсуд отклонил апелляцию младшего брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла. Защита настаивала на домашнем аресте. Адвокат 19-летнего Кирилла охарактеризовал его «домашним мальчиком», попавшим под влияние старших товарищей.

Позже городской суд также оставил 27-летнего Александра Кокорина под стражей до 8 декабря, отказав в апелляционной жалобе защиты и просьбах «Зенита» отдать футболиста на поруки.

Обвиняемый в хулиганстве и побоях Кокорин объяснил суду, что вдоволь натерпелся в «Бутырке» и хочет вернуться в футбол: «Поверьте, эта ошибка – хороший опыт на всю оставшуюся жизнь», – сказал он в последнем слове.

Судья Юлия Манеркина зачитала в процессе положительную характеристику на Кокорина, которую подписал президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Защита обвиняемого настаивала, что он подает пример молодежи и пропагандирует здоровый образ жизни. Главный тренер Сергей Семак лично поручился за подопечного и выразил надежду на его возвращение в команду. Мать игрока предлагала залог в 10 млн рублей.

Под арестом сегодня также был оставлен полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Кокорины вместе с Мамаевым были участниками драки в московском кафе, где был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. По словам очевидцев, футболисты были в нетрезвом виде.

Позднее стало известно, что незадолго до инцидента они напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Вскоре их задержали, а затем арестовали до декабря. Накануне, 18 октября, фигурантам уголовных дел предъявили обвинения.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», Gazeta.SPb и «Невские новости».

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