В центре Петербурга загорелось здание «Ростелекома»

В Петербурге на Синопской набережной эвакуировали здание «Ростелекома» из-за пожара. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Здание загорелось в начале одиннадцатого часа дня. Остановить распространение огня удалось в примерно в 10:30, еще через 20 минут его потушили.

В настоящее время выясняется причина пожара. Спасатели также устанавливают информацию о пострадавших.