Кокорину и Мамаеву предъявили обвинение в хулиганстве и побоях

Футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и соучастникам двух драк в Москве предъявили обвинения в побоях и хулиганстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного главка полиции Юрия Титова.

Он отметил, что Кокорину, Мамаеву и еще одному человеку предъявили обвинения в двух преступлениях по статье УК РФ «Побои» и одного по статье «Хулиганство». Брату Кокорина Кириллу – в трех преступлениях по статье «Побои» и одном по «Хулиганству».

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Титов подчеркнул, что 18 октября было возбуждено еще одно дело по факту нанесения побоев одному из потерпевших в кафе, где произошла драка.

Кокорин из «Зенита» вместе с Павлом Мамаевым из «Краснодара» был участником драки в московском кафе, где был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. По словам очевидцев, футболисты были в нетрезвом виде. Позднее стало известно, что незадолго до инцидента игроки напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Вскоре игроков и еще нескольких фигурантов дела задержали, позднее они были арестованы до декабря.