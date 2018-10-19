В результате взрыва на заводе в Гатчине погибли два человека

В результате взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине погибло два человека, под завалами может быть еще один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Погибли два человека, еще двое пострадали, поиски еще одного продолжаются», – сказал представитель МЧС агентству.

В медицинских службах в свою очередь заявили, что и погибшие, и пострадавшие были извлечены из-под завалов. Других официальных данных в настоящее время нет.

Взрыв привел к отключению контактной сети, в результате чего на 26 минут был задержан пригородный поезд №6674. Задержек движения других поездов в настоящее время не прогнозируется. Железнодорожники в настоящее время восстановили поврежденную железнодорожную инфраструктуру.

Взрыв произошел 19 октября в 16:35 на заводе «Авангард» в Ленинградской области. По словам свидетелей происшествия, взрывная волна ощущалась на расстоянии нескольких километров от места инцидента.