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Очевидцы: В Гатчине произошел взрыв у пиротехнического завода «Авангард» (ФОТО)

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© Фото: vk.com/spb_today
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    По предварительной информации, один человек госпитализирован, трое остаются под завалами.

    В Гатчине произошел сильный взрыв, предположительно, возле пиротехнического завода «Авангард». Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    Согласно информации Mash, взрыв случился в магазине пиротехники, который работает при заводе. Одного человека госпитализировали, трое остаются под завалами. Официальных данных в настоящее время нет.

    По словам свидетелей происшествия, взрывная волна ощущалась на расстоянии нескольких километров от места инцидента. «Волна была сильная, рядом в ЖК «Речной» вылетели стекла. В другом конце города слышен был сильный грохот» – написал один из комментаторов.

    Информацию о взрыве подтвердили в региональном управлении МЧС. Спасатели направились к месту происшествия, сообщает «Фонтанка».

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