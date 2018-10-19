Очевидцы: В Гатчине произошел взрыв у пиротехнического завода «Авангард» (ФОТО)

В Гатчине произошел сильный взрыв, предположительно, возле пиротехнического завода «Авангард». Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Согласно информации Mash, взрыв случился в магазине пиротехники, который работает при заводе. Одного человека госпитализировали, трое остаются под завалами. Официальных данных в настоящее время нет.

По словам свидетелей происшествия, взрывная волна ощущалась на расстоянии нескольких километров от места инцидента. «Волна была сильная, рядом в ЖК «Речной» вылетели стекла. В другом конце города слышен был сильный грохот» – написал один из комментаторов.

Информацию о взрыве подтвердили в региональном управлении МЧС. Спасатели направились к месту происшествия, сообщает «Фонтанка».