Семак: Рассчитываем на возвращение Кокорина в «Зенит»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что клуб рассчитывает на возвращение нападающего Александра Кокорина. Форвард в настоящее время находится под арестом по делу о драках в Москве.

Слова Семака прозвучали на пресс-конференции в пятницу, 19 октября. «Поступок, который нельзя описать никакими словами – все вы прекрасно видели», – прокомментировал он ситуацию с Кокориным.

Семак подчеркнул, что футболист, как и защитник «Краснодара» Павел Мамаев, должен понести адекватное и справедливое наказание. «Понятие справедливости у всех обостренное. Судить человека по тому, сколько он зарабатывает, и какое у него имя – это неправильно», – отметил он.

Главный тренер сине-бело-голубых подчеркнул, что он хочет возвращения Кокорина и Мамаева к футбольной карьере. По его мнению, игроки уже получили урок и понесли достаточно серьезное наказание.

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Кокорин ивместе с Мамаевым был участником драки в московском кафе, где был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. По словам очевидцев, футболисты были в нетрезвом виде. Позднее стало известно, что незадолго до инцидента игроки напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Вскоре игроков и еще нескольких фигурантов дела задержали, позднее они были арестованы до декабря.

Накануне, 18 октября, фигурантам уголовных дел предъявили обвинения.