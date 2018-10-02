Опрос: Путину доверяют больше, чем Трампу

Политике Владимира Путина доверяют 30% жителей ведущих стран мира. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pew Research.
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Самый высокий рейтинг доверия у канцлера Германии Ангелы Меркель – 52%. За ней следуют президент Франции Эммануэль Макрон – 36%.
Председатель КНР Си Цзиньпинь находится на 3 месте – 34%. Политике американского лидера Дональда Трампа доверяют 27% респондентов.
В опросе участвовали больше 26 тысяч человек из 25 стран мира.