Путин впервые за пять лет не вошел в рейтинг самых влиятельных людей по версии Time

Президент России Владимир Путин впервые за пять лет не вошел в список 100 влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Глава РФ в первый раз попал в рейтинг в 2004 году. Затем его вносили в топ-100 в 2008 году и с 2014 по 2017 годы.

Путин в 2007 году становился человеком года по версии Time, а через восемь лет читатели издания назвали российского лидера самой влиятельной персоной планеты.

В марте 2018 года Time представил обложку европейской версии апрельского издания, на которой Путин был представлен в образе царя.

Рейтинг журнала состоит из пяти категорий: «Пионеры», «Артисты», «Лидеры», «Иконы» и «Титаны». В раздел «Лидеры» в 2018 году попали президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

В список Time также вошли теннисист Роджер Федерер, основатель Amazon Джеф Безос, предприниматель Илон Маск, певица Дженнифер Лопез и звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Актриса, которой в феврале исполнилось 14 лет, стала самым молодым членом списка Time за всю историю рейтинга.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

Фото: time.com