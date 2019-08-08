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Картина дня: уход Заболотного из «Зенита», дело ФАС против Apple и ремонт улиц в Петербурге

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© Фото: Bobsoccer

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Куда ушёл нападающий сине-бело-голубых и сколько улиц Северной столицы должны обновить до конца года.

Главной новостью, по данным «Монитора», стал уход нападающего Антона Заболотного из «Зенита». Первыми об этом написали «Невские новости» и «Фонтанка» (15:25).

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, 28-летний футболист продолжит карьеру в «Сочи». Условия трансфера не уточняются.

Заболотный перешёл из «Тосно» в «Зенит» в декабре 2017 года. В составе «Зенита» он провёл 44 матча, забил 4 мяча, выполнил 4 голевые передачи, стал чемпионом Российской премьер-лиги и получил две награды от «G-Drive» за самые красивые голы.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало дело Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ против Apple, которое ведомство возбудило после жалобы «Лаборатории Касперского». Первыми об этом написали ДП (10:30) и Shuum (11:25).

«Дело возбуждено по заявлению „Лаборатории Касперского“ о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функционала», – сообщается на сайте ведомства.

В ФАС уточнили, что Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое совпадает с приложениями для родительского контроля. «Действия Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS», – добавили в ФАС.

По данным СМИ, после запуска Screen Time с аналогичной проблемой столкнулись 11 разработчиков приложений по всему миру.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стали промежуточные итоги адресной программы по ремонту улиц в Северной столице. Оперативнее всех об этом сообщили «78» (15:55), «Невские новости» (16:45) и ДП (17:00).

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) рассказали, что в рамках программы, которая стартовала в мае 2019 года, в порядок привели 25 улиц города.

«Работы были проведены как на дорожном покрытии проезжей части, так и на тротуарах. Кроме того, на каждом объекте в целях организации доступной среды для маломобильных групп населения в нормативное состояние были приведены занижения бордюрных камней», – говорится в сообщении.

Дорожники отремонтировали Заневский, Дальневосточный и Нарвский проспекты, проспект Авиаконструкторов, Дворцовую и Английскую набережные, набережную Кутузова, улицы Маяковского, Жуковского и Писарева, Конную улицу, а также Межевой канал и Поварской переулок.

Как отмечают в КРТИ, всего до конца 2019 года должны обновить 122 улицы.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «78».

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