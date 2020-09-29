Лисин возглавил список богатейших россиян вместо Потанина

Рейтинг богатейших россиян Forbes возглавил председатель совета директоров и основной акционер группы «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимир Лисин.
Согласно счетчику Forbes Real Time, состояние Лисина превысило 22,6 миллиарда долларов. Это произошло благодаря стабильному росту акций НЛМК в последнее время.
Ранее первую строчку рейтинга занимал глава "Норникеля" Владимир Потанин с состоянием 22,3 миллиарда долларов. С ростом акций НЛМК он сместился на второй место. На третьем месте — Сулейман Керимов, сенатор от Дагестана, состояние семьи которого оценивается в 21 миллиард долларов.