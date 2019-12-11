Картина дня: «Зенит» без участия в еврокубках и человек года Грета Тунберг

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало поражение «Зенита» в матче с «Бенфикой». Оперативнее всех об этом сообщили p1spb.ru, «Росбатл», канал «Санкт-Петербург» и «Фонтанка» (00:55).

Петербуржцы проиграли в матче Лиги чемпионов со счётом 3:0. Игра проходила в Португалии.

По итогам шести туров «Зенит» занял последнее место в группе. Из-за этого сине-бело-голубые не смогли выйти в плей-офф турнира и лишились возможности попасть в Лигу Европы.

Второй темой, по версии «Монитора», стал человек года по версии журнала Time, которым стала Грета Тунберг. Первыми об этом рассказали «Деловой Петербург», «Росбалт» и «Метро» (16:05).

Знаменитая 16-летняя экоактивистка попала на обложку издания. Снимок был сделан 4 декабря на побережье Лиссабона.

На звание «Человек года» также претендовали президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Facebook Марк Цукерберг и участники протестов в Гонконге.

Турберг прославилась после того, как выступила с речью на климатическом саммите ООН. Она обвинила мировых лидеров в бездействии по отношению к проблемам экологии.

Третьей темой, согласно «Монитору», стал список самых комфортных для жизни городов России. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (05:35), Пятый канал (06:30), 78.ru (07:35).

Петербург занял третью строчку рейтинга. Всего в списке 100 городов России.

Лидером стал Краснодар. В топ-5 также вошли Сургут, Тюмень и Калуга.

Список был составлен на основе анализа, проведённого институтом территориального развития «Урбаника». Специалисты учитывали комфорт и доступность жизни в каждом городе.

Самыми оперативными в Петербурге стали Gazeta.Spb, Piter.TV и канал «Санкт-Петербург».