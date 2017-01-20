Роберт Де Ниро и мэр Нью-Йорка возглавили митинг против Трампа (ФОТО)

В Нью-Йорке прошел митинг против избранного президента США Дональда Трампа. Демонстрацию протеста возглавили мэр города Билл де Блазио, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало, а также режиссер Майкл Мур. В акции, которая прошла 19 января, приняли участие несколько тысяч человек.

По словам Де Ниро, Трамп — "дурной пример для всей страны и этого города". Майкл Мур заявил, что "Америка переживает крайне опасный период в своей истории".

"Все настолько плохо, насколько кажется вам. Но станет еще хуже", — передает ТАСС слова автора документального фильма "Фаренгейт 9/11", посвященного причастности президента США Джорджа Буша-младшего к теракту 11 сентября 2001 года.

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Марк Руффало отметил что "этим вечером мы собрались, чтобы защитить нечто драгоценное для всех нас — и это каждый из нас".

Акции протеста против Трампа проходят в США с прошлой недели. Сегодня, 20 января, в 19:30 начнется церемония вступления избранного президента США в должность. "Санкт-Петербург.ру" будет вести онлайн-трансляци. инаугурации главы Соединенных Штатов.

Некоторые активисты планируют сорвать инаугурацию Трампа. Также во время и после церемонии пройдут масштабные акции протеста.

Фото: cdn4.thr.com

Фото: Andrew Savulich/New York Daily News

Фото: Andrew Savulich/New York Daily News