Картина дня: Кубок конфедераций, ДТП с полицейским и США

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал большой праздник в Петербурге «100 дней до Кубка конфедераций», он прошел на стадионе «Зенит-арена», а также «зацепил» Дворцовую площадь. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (12:00), «Водитель Петербурга» (13:15) и «Агентство бизнес новостей» (13:15).

В рамках праздника на «Зенит-арене» торжественно открыли памятную табличку в честь Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. На торжественном мероприятии присутствовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура и генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Также в церемонии приняли участие Михаил Боярский, футболисты Николай Гирев, Вячеслав Малафеев и звезда футбола - двукратный чемпион мира и обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Кафу. Заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, чей приезд также анонсировали, на торжественных мероприятиях на стадионе не присутствовал.

Кроме таблички, двукратный чемпион мира Кафу привез на арену легендарный кубок конфедераций. «Это огромное удовольствие находиться в Петербурге и на «Зенит-арене», принести этот кубок - это большая гордость. Один из самых замечательных стадионов из всех, которые я видел. К сожалею, сам я не смогу поиграть на нем, надеюсь, футболисты насладятся им во время Кубка и ЧМ-2018» - отметил он.

В завершении праздника на Дворцовой площади прошел масштабный танцевальный флешмоб, в нем приняли участие более тысячи человек - студенты, волонтеры и просто неравнодушные к футболу молодые люди. Ребята не просто выполнили несколько движений под музыку, они выступали в национальных костюмах стран - участниц Кубка конфедераций, а это Россия, Германия, Португалия, Чили, Камерун, Новая Зеландия, Мексика и Австралия.

Второй по значимости темой дня стало ДТП с полицейским на площади Победы. Попытка проверить документы у подозрительного мужчины закончилась для него переломом ноги. Полицию утром 9 марта вызвали жильцы, заметившие, что по площадке расхаживают подозрительные личности, пишет «Фонтанка.ру».

К половине десятого, когда двое оперативников приехали на место, насторожившие жителей люди уже вышли из парадной и сели в припаркованный «Форд». Один из полицейских, выполняя стандартную процедуру, подошел к машине и попросил водителя предъявить документы.

Однако тот вовсе не собирался вступать в беседу с правоохранительными органами, а наоборот, хотел как можно быстрее от них уехать. Заметив, что машину уже завели, полицейский перегородил дорогу, но этим он водителя не напугал. «Форд» сорвался с места, «поймав» полицейского на бампер. В результате правоохранитель со сломанной ногой и ушибами оказался в больнице. Видимо, подозрения жильцов и оперативников были небеспочвенны. Сбивший полицейского «Форд» разыскивают.

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стало сообщение NBC News о том, что баллотировавшийся в 2012 году в президенты США экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман согласился стать новым американским послом в России. Официально занять пост посла США в России Хантсману якобы предложили на этой неделе.

После этого Хантсман находился в процессе подачи документов для того, чтобы принять эту должность. Ранее дипломат был откровенным критиком Трампа, но с момента его инаугурации, отношения политиков «потеплели».При президенте Джордже Буше Хантсман работал послом США в Сингапуре, а при Бараке Обаме - был представителем американской дипмиссии в Китае.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Петербургский дневник», канал Piter tv и портал «Санкт-Петербург.ру».