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Более тысячи человек станцевали на Дворцовой в честь Кубка конфедераций (ФОТО)

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© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
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    Ребята не просто выполнили несколько движений под музыку, они выступали в национальных костюмах стран-участниц турнира.

    Более тысячи человек приняли участие в танцевальном флешмобе на Дворцовой площади в честь праздника "100 дней до Кубка конфедераций". Его участниками стали студенты, волонтеры и просто неравнодушные к футболу молодые люди.

    Ребята не просто выполнили несколько движений под музыку, они выступали в национальных костюмах стран - участниц Кубка конфедераций, а это Россия, Германия, Португалия, Чили, Камерун, Новая Зеландия, Мексика и Австралия.

    В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира - Германия, а также команда страны, в которой проводится соревнование - Россия.

    Сценой на флешмобе "заведовали" популярные ведущие шоу "Бригада У" на радиостанции "Европа+" Джем, Илья и Вики. За диджейским пультом символично стоял бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

    Кроме того, в шоу принял участие талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака и специальный гость - студент из Германии, который учится в Петербурге по обмену.

    "Мне здесь очень нравится, самый классный город в России, и здесь самые божественные девушки на свете! На Кубке конфедерация я буду болеть за Германию, ну и за Россию тоже, конечно!" - сказал со сцены студент из Германии, участник флешмоба.

    Сегодня, 9 марта, в Петербурге проходит праздник "100 дней до Кубка конфедераций". На "Зенит-арене" торжественно открыли памятную табличку в честь Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, двукратный чемпион мира Кафу привез в Петербург легендарный кубок конфедераций.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Матчем открытия станет встреча между Россией и Новой Зеландией, сборные встретятся на "Зенит-арене".

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