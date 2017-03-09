СМИ: Хантсман согласился стать послом США в России

Баллотировавшийся в 2012 году в президенты США экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман согласился стать новым американским послом в России, сообщает NBC News.

Ранее о приглашении Хантсмана на этот пост сообщали источники в администрации президента Дональда Трампа нескольких американских СМИ. По информации изданий официально занять пост посла США в России Хантсману предложили «на этой неделе». Как уточняли собеседники изданий, после этого Хантсман «находился в процессе подачи документов» для того, чтобы принять эту должность​.

Ранее дипломат был «откровенным критиком» Трампа, но с момента его инаугурации, как отмечают СМИ, отношения политиков «потеплели».

При президенте Джордже Буше Хантсман работал послом США в Сингапуре, а при Бараке Обаме — был представителем американской дипмиссии в Китае.

В 2012 году Хантсман баллотировался в президенты США, но позже вышел из президентской гонки. Тогда он призвал своих сторонников поддержать кандидатуру Митта Ромни.