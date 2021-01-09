Аккаунт Трампа в Twitter заблокировали навсегда

Twitter заблокировал личный аккаунт президента США Дональда Трампа. Действующему главе государства вменяется нарушение правил, запрещающих восхвалять насилие, и риск дальнейшего подстрекательства.

"Последней каплей" стал штурм Конгресса 6 января, а также рост напряженности в стране и всплеск мирового обсуждения последних событий. Трамп писал, в частности, что он не явится на инаугурацию Джо Байдена, а также один твит о своих сторонниках.



Руководство соцсети считает, что Трамп должен быть остановлен навсегда. Ранее Twitter уже помечал призывающие к насилию послания президента специальной меткой.

Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. Трамп вскоре после старта штурма опубликовал обращение, призывая протестующих разойтись по домам и одновременно поддержал их.

В итоге бизнесмена заблокировали Facebook (до инаугурации), Google, Discord, Pinterest, Twitch и Snapchat (бессрочно).