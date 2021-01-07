Трамп сообщил о своей готовности передать власть Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил о том, то 20 января произойдет передача власти Джозефу Байдену. Данная информация была опубликована в официальном аккаунте в соцсети Twitter помощника Трампа по коммуникации в социальных сетях Дэниеля Скавино.

6 января в Вашингтоне сторонники Трампа предприняли попытку ворваться в Белый дом, чтобы помешать подсчету голосов. По их мнению, выборы были проиграны Джозефом Байденом. В результате массовых беспорядков многие граждане пострадали, есть погибшие.

Победа Байдена на президентских выборах была утверждена 7 января Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.