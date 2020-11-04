Выборы в США: Трамп считает, что он - победитель, а Байден - мошенник

Политический лидер Америки Дональд Трамп во время своего выступления после проведения выборов президента позволил себе категорическое высказывание против Джо Байдена.

Трамп считает, что он – победитель выборов, и открыто объявить о том, что это так, ему мешает лишь медленный темп подсчета голосов. Трамп выразил недовольство тем фактом, что объявление результатов выборов президента было отложено. По его словам, результаты были «феноменальные» и его сторонники уже были готовы к празднованию.

Кроме того, Трамп высказал свое мнение насчет своего конкурента, кандидата на пост президента США Джо Байдена. Трамп уверен в том, что Байден не может честно одержать победу на президентских выборах в США.