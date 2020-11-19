  • 20 Ноябрь 2020
USD 20.11.2020 76.2627 +0.3359
USD ММВБ 00:05 75.7252  
EUR 20.11.2020 90.3484 +0.1170
EUR ММВБ 00:05 89.9752  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Минздрав отказал в совместной работе с Байденом пока не известны действительные результаты выборов США

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Ведомство заявило о том, что это обусловлено протоколом.

Алекс Азар, кто является главой Министерства здравоохранения и социальных служб США, недавно рассказал информационному порталу CNN, что работа с Джо Байденом пока невозможна, так как пока нет официального заявления и представления его как президента Соединённых Штатов Америки. Он добавил, что это обычное нормальное следование протоколу, по которому свою работу исполняет ведомство. По данному документу определяется, что пока Управление общих служб США не утвердило действительные результаты выборов, работа невозможна.
Претензионная инициатива пришла от конгрессменов-демократов Адама Шиффа и Эриа Суолуэлла, так как на их взгляд данное затягивание процесса ухудшает ситуацию с коронавирусом в США.
Напомним, что 3 ноября 2020 года состоялись выборы президента в США. На данный момент Трамп не признаёт поражения и победа Джо Байдена находится под вопросом.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк
    05.10.20
    На что обращать внимание при выборе и покупке УЗИ сканера?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram