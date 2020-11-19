Минздрав отказал в совместной работе с Байденом пока не известны действительные результаты выборов США

Алекс Азар, кто является главой Министерства здравоохранения и социальных служб США, недавно рассказал информационному порталу CNN, что работа с Джо Байденом пока невозможна, так как пока нет официального заявления и представления его как президента Соединённых Штатов Америки. Он добавил, что это обычное нормальное следование протоколу, по которому свою работу исполняет ведомство. По данному документу определяется, что пока Управление общих служб США не утвердило действительные результаты выборов, работа невозможна.

Претензионная инициатива пришла от конгрессменов-демократов Адама Шиффа и Эриа Суолуэлла, так как на их взгляд данное затягивание процесса ухудшает ситуацию с коронавирусом в США.

Напомним, что 3 ноября 2020 года состоялись выборы президента в США. На данный момент Трамп не признаёт поражения и победа Джо Байдена находится под вопросом.