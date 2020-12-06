Трамп не собирается ждать следующих выборов, чтобы стать президентом

Действующий президент США Дональд Трамп провел встречу со своими сторонниками в Джорджии. Трамп заявил, что не собирается ждать 2024 года, чтобы вновь стать главой государства.

Трамп сообщил о том, что его цель – вернуть Белый дом, и он уверен в победе. Он также сообщил о необходимости возвращения республиканцам контроля на Палатой представителей. Он выразил надежду на то, что в следующих президентских выборах ему не придется становится кандидатом.

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября, однако их итоги все еще подводятся. По данным СМИ победа в выборах принадлежит Джо Байдену, однако Дональд Трамп отказался признавать итоги выборов. Трамп считает, что в процессе подсчета голосов были допущены нарушения.