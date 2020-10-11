Эксперт рассказал, стоит ли ждать обвала рубля до уровня 2014 года

Аналитик Марк Гойхман считает, что об обвале российской валюты до уровня 2014 года, когда евро стоил 100 рублей, или 2016, когда доллар стоил 86 рублей, говорить преждевременно, передает "Российска газета". По его словам, сначала стоит дождаться результатов выбора президента США, которые повлияют на международную экономику.

Гойхман считает, что резкое падение рубля и цен на нефть обусловлено пандемией коронавируса, которая негативно влияет на рисковые активы. Однако они могут быть поддержаны после того, как Трамп и Конгресс проведут переговоры по поводу пакета налогово-бюджетных стимулов для борьбы с последствиями пандемии. Результаты выборов президента США также могут повлиять. В случае, если Дональд Трамп проиграет на выборах Джо Байдену (а сейчас предвыборный рейтинг последнего выше), снизится склонность Вашингтона к "торговым войнам" с Китаем и Евросоюзом, что может поспособствовать укреплению рисковых активов. Сейчас цена нефти марки Brent выросла от 39 долларов за баррель до 43, и в ближайшее время может закрепиться в диапазоне 42-44 долларов за баррель.