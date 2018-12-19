  • 19 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 13:22 67.1978  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 13:22 76.5229  
Нефть($) 19.12.2018 56.79 +0.87
Нефть(p) 19.12.2018 3753.35 +63.12

Google и Facebook при выручке в 7 млрд долларов заплатят 450 тыс. за политическую агитацию

Автор:

Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон
© Фото: apnews.com

Темы дня

Интернет-гиганты не признали нарушение закона.

Компании Google и Facebook в сумме выплатят 455 тыс. долларов за нарушение закона о прозрачности политической рекламы. Штраф назначен судом штата Вашингтон. Об этом сообщает Associated Press.

Интернет-гиганты не признали нарушение закона, но согласились выплатить штраф по 200 тыс. долларов каждый. За судебные издержки Facebook должен заплатить 38,5 тыс. долларов, Google – 17 тыс. долларов.

Судебные иски были поданы в июне 2018 года. Компании обвинялись в нарушении закона штата, обязывающего медиакомпании собирать и раскрывать сведения о заказчиках политической рекламы.

«Будь вы газетой в небольшом городе или крупной корпорацией, законы Вашингтона о раскрытии информации о политической рекламе распространяются на всех», – заявил генеральный прокурор Боб Фергюсон штата. По его данным, компании заработали на размещении агитматериалов почти 7 млрд долларов. При этом они не смогли объяснить, откуда именно пришли деньги.

Представитель Facebook Бет Готье заявил, что социальная сеть работает над тем, чтобы обеспечить неприкосновенность выборов и помешать иностранному вмешательству. В Google сказали, что компания соблюдала закон до принятия новых правил в июне, а затем прекратила прием политической рекламы, чтобы не нарушать закон.

Накануне президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что компании Facebook, Google и Twitter необъективны по отношению к нему и продвигают интересы представителей Демократической партии.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где продают отличные товары, которыми можно украсить елку или дом.

    читать далее →

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как выбрать елку на Новый год

    Лучше выбрать живую или искусственную? На что обратить внимание при покупке? Что делать, если хочется самому срубить дерево? «Санкт-Петербург.ру» собрал несколько советов о том, как выбрать самую красивую елку.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram