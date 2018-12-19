Google и Facebook при выручке в 7 млрд долларов заплатят 450 тыс. за политическую агитацию

Компании Google и Facebook в сумме выплатят 455 тыс. долларов за нарушение закона о прозрачности политической рекламы. Штраф назначен судом штата Вашингтон. Об этом сообщает Associated Press.

Интернет-гиганты не признали нарушение закона, но согласились выплатить штраф по 200 тыс. долларов каждый. За судебные издержки Facebook должен заплатить 38,5 тыс. долларов, Google – 17 тыс. долларов.

Судебные иски были поданы в июне 2018 года. Компании обвинялись в нарушении закона штата, обязывающего медиакомпании собирать и раскрывать сведения о заказчиках политической рекламы.

«Будь вы газетой в небольшом городе или крупной корпорацией, законы Вашингтона о раскрытии информации о политической рекламе распространяются на всех», – заявил генеральный прокурор Боб Фергюсон штата. По его данным, компании заработали на размещении агитматериалов почти 7 млрд долларов. При этом они не смогли объяснить, откуда именно пришли деньги.

Представитель Facebook Бет Готье заявил, что социальная сеть работает над тем, чтобы обеспечить неприкосновенность выборов и помешать иностранному вмешательству. В Google сказали, что компания соблюдала закон до принятия новых правил в июне, а затем прекратила прием политической рекламы, чтобы не нарушать закон.

Накануне президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что компании Facebook, Google и Twitter необъективны по отношению к нему и продвигают интересы представителей Демократической партии.