Washington Post: Советник Трампа уже обсуждал санкции с послом РФ

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал антироссийские санкции в разговоре с послом РФ Сергеем Кисляком еще до инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на The Washington Post.

Сам Флинн ранее неоднократно отрицал, что в разговоре обсуждались санкции, 8 февраля он вновь заявил, что это неправда. Но на следующий день, 9 февраля, пресс-секретарь Флинна сказал, что советник президента «не помнит, обсуждались ли санкции, но не может быть уверен, что эта тема не затрагивалась».

Флинн, по данным издания, беседовал с Кисляком несколько раз. Их первый разговор состоялся еще до выборов президента США, которые прошли 8 ноября 2016 года. «У Кисляка создалось впечатление, что в какой-то момент необходимость санкций будет пересмотрена», - заявил источник WP.

Официально Флинн и Белый дом заявили, что разговоры с российской стороной носили дежурный характер - советник прорабатывал возможность телефонной беседы Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Флинн заявлял, что вел подобные разговоры с представителями почти 30 стран.

Ранее журналист Politico Сьюзен Глассер и эксперт Atlantic Council Фабрис Потье сообщали, что Трамп подготовил указ об отмене антироссийских санкций. При этом российскому руководству ничего не известно о подготовке данного указа.



