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В Черном море обнаружили тело Антона Губанкова

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© Фото: i0.wp.com

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Директор департамента культуры Минобороны РФ скончался 25 декабря при крушении самолета Ту-154.

В Черном море обнаружили тело Антона Губанкова, директора департамента культуры Минобороны РФ, погибшего при крушении самолета Ту-154 в конце декабря. Об обнаружении тела Губанкова сообщила его вдова Марина Окунь, передает "Фонтанка.ру".

Антон Губанков погиб при крушении самолета Ту-154 Министерства обороны РФ 25 декабря 2016 года. Всего на борту лайнера находились 92 человека, в том числе девять журналистов и 64 участника хора Александрова. При крушении никто не выжил.

Губанков начинал карьеру в качестве журналиста в ленинградских газетах, а затем пришел к должности главы комитета по культуре Смольного, на которой он находился с 2008 по 2011 год. С 2012 по 2013 год он был министром культуры Московской области.

На прошлой неделе, 2 января, в Храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади прошла панихида памяти Губанкова. Вскоре после смерти известного журналиста Союз журналистов Петербурга предложил учредить премию имени Антона Губанкова.

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