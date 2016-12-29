В Петербурге 2 января пройдет панихида памяти Антона Губанкова, погибшего в крушении Ту-154 над Черным морем 25 декабря.

Прощание с Губанковым состоится на девятый день после трагедии в Храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади в 11:30.

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Известный журналист родился в Ленинграде. Получив образование в ЛГУ, Губанков работал корреспондентом в газетах Ленинграда, а также ведущим на телевидении.

С 2008 по 2011 год Губанков был главой комитета по культуре Смольного. Позднее, с 2012 по 2013 год, был министром культуры Московской области.

С 2013 года петербуржец занимал кресло начальника Управления культуры Министерства обороны РФ. Союз журналистов хочет учредить премию имени Губанкова.