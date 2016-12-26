Союз журналистов Петербурга хочет учредить премию имени Антона Губанкова

Союз журналистов хочет учредить премию имени директора Департамента культуры Минобороны РФ Антона Губанкова. Об этом сообщает канал Life78 со ссылкой на председателя Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Людмилу Фомичёву.

"Надо продумать, какая это премия, номинация: в области телевидения или чего, за телерепортаж. У нас же номинации есть, там социальные или культурные. Нужно подумать, обсудить и договориться как-то. Мы будем это рассматривать", - сказала Фомичёва.

По ее словам, участники союза обсудят инициативу на на заседании, которое состоится сегодня, 26 декабря.

Петербуржец Антон Губанков, с 2013 года занимавший кресло начальника Управления культуры Министерства обороны РФ, оказался одним из пассажиров рухнувшего ночью 25 декабря над Черным морем самолёта Минобороны Ту-154.

Известный журналист родился в Ленинграде. Получив образование в ЛГУ, Губанков работал корреспондентом в газетах Ленинграда, а также ведущим на телевидении. С 2008 по 2011 год Губанков был главой комитета по культуре Смольного. Позднее, с 2012 по 2013 год, был министром культуры Московской области.

В данный момент на Черном море проходят поисковые операции, в которых задействованы 45 судов, пять вертолетов и беспилотники. Водолазы обнаружили сегодня крупные обломки рухнувшего самолета. Предположительно, найдены четыре фрагмента самолета, один из них длиной около четырех метров.