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Союз журналистов Петербурга хочет учредить премию имени Антона Губанкова

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© Фото: Руслан Кривобок / РИА "Новости"

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Известный журналист оказался одним из пассажиров рухнувшего Ту-154.

Союз журналистов хочет учредить премию имени директора Департамента культуры Минобороны РФ Антона Губанкова. Об этом сообщает канал Life78 со ссылкой на председателя Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Людмилу Фомичёву.

"Надо продумать, какая это премия, номинация: в области телевидения или чего, за телерепортаж. У нас же номинации есть, там социальные или культурные. Нужно подумать, обсудить и договориться как-то. Мы будем это рассматривать", - сказала Фомичёва.

По ее словам, участники союза обсудят инициативу на на заседании, которое состоится сегодня, 26 декабря.

Петербуржец Антон Губанков, с 2013 года занимавший кресло начальника Управления культуры Министерства обороны РФ, оказался одним из пассажиров рухнувшего ночью 25 декабря над Черным морем самолёта Минобороны Ту-154. 

Известный журналист родился в Ленинграде. Получив образование в ЛГУ, Губанков работал корреспондентом в газетах Ленинграда, а также ведущим на телевидении. С 2008 по 2011 год Губанков был главой комитета по культуре Смольного. Позднее, с 2012 по 2013 год, был министром культуры Московской области.

В данный момент на Черном море проходят поисковые операции, в которых задействованы 45 судов, пять вертолетов и беспилотники. Водолазы обнаружили сегодня крупные обломки рухнувшего самолета. Предположительно, найдены четыре фрагмента самолета, один из них длиной около четырех метров.

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