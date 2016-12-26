Нескольких тел погибших при крушении Ту-154 нашли в спасательных жилетах

Водолазы обнаружили в Черном море крупные обломки рухнувшего самолета Минобороны РФ Ту-154. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ.

«По предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров на удалении в 1 милю от берега по направлению от взлетной полосы», - цитирует агентство МЧС.

При этом некоторые СМИ сообщали, что это фрагменты фюзеляжа самолета. В МЧС уточнили, что это не фюзеляж, а лишь обломки Ту-154. Предположительно, найдены четыре фрагмента самолета, один из них длиной около четырех метров.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. Среди погибших российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Сегодня утром в Москву доставили десять тел погибших, их поиск в Черном море продолжается, в ней задействованы 3 тыс. человек. По данным «Фонтанки.ру», днем 26 декабря спасатели также нашли и подняли на поверхность тело командира Ту-154 майора Романа Волкова. В ближайшее время останки будут доставлены в Москву для опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.

При этом несколько тел погибших в катастрофе Ту-154 были обнаружены в спасательных жилетах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. «Люди (пассажиры) в жилетах, готовились к эвакуации», - сказал собеседник агентства, уточнив, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту были обнаружены.

Понедельник 26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура. В Казанском кафедральном соборе прошла литургия, за которой последовала панихида в память о погибших пассажирах Ту-154. Смольный спустил сегодня флаги в память о погибших.