26 декабря объявлен днем траура по погибшим в результате крушения Ту-154

Понедельник 26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", - сказал он журналистам.

В ночь на 25 декабря потерпел крушение Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту. Лайнер упал в Черное море через несколько минут после взлета из аэропорта в Сочи.

На борту Ту-154 находились российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов. Всего 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира. По неофициальным данным, ансамбль имени Александрова должен был выступать в Алеппо. Среди пассажиров лайнера находилась исполнительный директор МОО "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Также в самолете летел Антон Губанков, возглавляющий департамент культуры Министерства обороны России. На борту самолета Минобороны, направлявшегося на авиабазу Хмеймим, также были сотрудники Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда".

На сайте Минобороны РФ опубликован полный список погибших. В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон: 8-800-100-1886.

К 14:00 пасатели обнаружили место падения, обломки самолета и несколько тел погибших. Операция продолжается.

Расследованием происходящего вместе с Минобороны занимается Следственный комитет России. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия". Правительственную комиссию возглавляет министр транспорта Максим Соколов. Основная версия катастрофы — техническая неисправность. Среди других версий эксперты называют теракт, ошибку пилотирования и др.

Соболезнования в связи со случившимся уже выразили президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров и другие.