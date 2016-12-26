В Казанском соборе прошла служба в память о погибших Ту-154

В Казанском кафедральном соборе прошла литургия, за которой последовала панихида в память о погибших пассажирах Ту-154. Заупокойная служба была совершена по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

«Это горе, общенациональное горе. Погибли замечательные люди. Халилов Валерий, генерал, и его вся бригада, которая участвовала в выступлениях. И в частности, у нас они выступали, и Халилов руководил этим оркестром, и мы его здесь принимали. Люди переживают, люди страдают. Погибли замечательные люди. Мы будем молиться сегодня. Погибли они, как на службе, как на войне. И солдаты - они принимаются Богом. И мы будем молиться сегодня о наших, питерских, которые тоже погибли. Мы будем упоминать их имена. Мы сейчас переживаем, для нас это тяжелая утрата», - цитирует Life78 настоятеля Казанского кафедрального собора Павла Красноцветова.

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря. На сайте Минобороны РФ опубликован полный список погибших, среди них российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Понедельник 26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура. Сегодня утром в Москву доставили десять тел погибших, их поиск в Черном море продолжается, в ней задействованы 3 тыс. человек.

Теракт не рассматривается в качестве основной версии крушения самолета. К катастрофе могло привести техническое состояние либо ошибка пилотирования. Все причины в данный момент анализируются экспертами и Следственным комитетом.