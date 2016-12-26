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Из Сочи в Москву прибыл первый самолет с телами погибших Ту-154

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© Фото: РИА «Новости»

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Теракт не рассматривается в качестве основной версии крушения самолета.

Из Сочи в Москву прибыл первый самолет с телами погибших, которые удалось обнаружить на месте крушения Ту-154 Минобороны России в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

На борту Ил-86 были отправлены 10 тел и 86 фрагментов, они будут доставлены в специализированные медучреждения Минобороны для проведения генетической экспертизы и опознания. Для сравнения результатов у родственников погибших начали брать пробы ДНК.

Председатель правительственной комиссии по расследованию катастрофы Ту-154 в Черном море министр транспорта Максим Соколов заявил, что теракт не рассматривается в качестве основной версии крушения Ту-154.

Он заметил, что к катастрофе могло привести «техническое состояние либо ошибка пилотирования». Все причины, по словам Соколова, анализируются экспертами и Следственным комитетом. Бортовые самописцы Ту-154 не оборудованы радиомаяками, их придется искать с помощью радиолокаторов.

ТАСС, ссылаясь на источники в спецслужбах, также сообщают, что версия теракта маловероятна. Собеседники агентства указывают на то, что самолет изменил аэропорт дозаправки в последний момент, а на земле перед вылетом из Адлера на борт поднимались только пограничники и таможенник.

Руководитель службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов назвал разбившийся самолет технически исправным. «Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года», - заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ту-154 Минобороны России с 92 людьми на борту потерпел крушение в ночь на 25 декабря. Лайнер упал в Черное море через несколько минут после взлета из аэропорта в Сочи. На борту Ту-154 находились российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

На сайте Минобороны РФ опубликован полный список погибших. В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон: 8-800-100-1886. Понедельник 26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура. По последним данным, нашли уже 12 тел погибших. Поиск продолжается, в нем задействованы 3 тыс. человек.

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